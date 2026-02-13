Мирные переговоры РФ — состав делагации на встречу в Женеве

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится в Женеве, Швейцария. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров в Facebook.

Умеров рассказал, что украинская делегация уже готовится к следующим трехсторонним переговорам, которые состоятся 17-18 февраля в Женеве. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы, туда входят:

Рустем Умеров,

Кирилл Буданов,

Андрей Гнатов,

Давид Арахамия,

Сергей Кислица,

Вадим Скибицкий.

"Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна — устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе", —подчеркнул секретарь СНБО.

Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, ранее Дмитрий Литвин назвал дату и место следующих переговоров с Россией. В Кремле подтвердили проведение мирных переговоров на следующей неделе.

В то же время Владимир Зеленский ответил, поедет ли на переговоры в Россию. Украина готова к диалогу на нейтральных площадках с участием международных партнеров.