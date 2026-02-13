Видео
Главная Новости дня Умеров назвал состав украинской делегации на следующие переговоры с РФ

Умеров назвал состав украинской делегации на следующие переговоры с РФ

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 15:11
Мирные переговоры РФ — состав делагации на встречу в Женеве
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоится в Женеве, Швейцария. Украинская делегация уже начала подготовку к этой встрече.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров в Facebook.

Читайте также:

Состав украинской делегации на переговоры с РФ

Умеров рассказал, что украинская делегация уже готовится к следующим трехсторонним переговорам, которые состоятся 17-18 февраля в Женеве. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский определил предварительный состав переговорной группы, туда входят:

  • Рустем Умеров,
  • Кирилл Буданов,
  • Андрей Гнатов,
  • Давид Арахамия,
  • Сергей Кислица,
  • Вадим Скибицкий.

"Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасностной составляющих процесса. Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна — устойчивый и длительный мир. Готовимся к серьезной и ответственной работе", —подчеркнул секретарь СНБО.

null
Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, ранее Дмитрий Литвин назвал дату и место следующих переговоров с Россией. В Кремле подтвердили проведение мирных переговоров на следующей неделе.

В то же время Владимир Зеленский ответил, поедет ли на переговоры в Россию. Украина готова к диалогу на нейтральных площадках с участием международных партнеров.

переговоры делегация Швейцария Россия Рустем Умеров мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
