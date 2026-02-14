Зеленський заявив, що Європа має бути за столом переговорів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все, щоб Європа була за столом переговорів. Водночас він зазначив, що Росія не бачить європейців за дипломатичним столом.

Про це глава держави сказав під час спілкування з представниками медіа в Мюнхені, інформує Новини.LIVE у суботу, 14 лютого.

Зеленський про участь Європи у переговорах

Український лідер наголосив, що наразі робиться все для того, щоб Європа також брала участь у перемовинах.

Однак, за словами Зеленського, Росія не дуже бачить європейців за дипломатичним столом, що є несправедливим, адже саме Європа надає Україні більшість грошей на оборону.

Окрім того, лідер зауважив, що Україна сподівається і на гарантії безпеки від європейців.

