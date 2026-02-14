Мирні переговори у Швейцарії — як налаштований Зеленський

Зеленський відповів, як налаштований на переговори у Швейцарії
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:48
Президент України Володимир Зеленський заявив, що песимістично налаштований на наступний рауд переговорів, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії. Це пов'язано з тим, що Росія змінила делегацію.
Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі Новини.LIVE.
Очікування Зеленського від переговорів у Швейцарії
"Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї переговорної групи. Я думаю, вони хочуть відкласти прийняття рішення", — сказав президент.
