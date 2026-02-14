Мирні переговори у Швейцарії — як налаштований Зеленський

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що песимістично налаштований на наступний рауд переговорів, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії. Це пов'язано з тим, що Росія змінила делегацію.

Про це Володимир Зеленський заявив у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Очікування Зеленського від переговорів у Швейцарії

"Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї переговорної групи. Я думаю, вони хочуть відкласти прийняття рішення", — сказав президент.

Новина доповнюється...