Українська делегація прибула на переговори до Женеви

Секретар РНБО України Рустем Умєров. Фото: Reuters

У понеділок, 16 лютого, українська делегація прибула до Женеви (Швейцарія) для участі у новому раунді тристоронніх перемовин. Очікується, що зустріч розпочнеться у вівторок, 17 лютого.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення секретаря РНБО України Рустема Умєрова.

Українська переговорна команда прибула до Женеви

"Українська делегація вже прибула до Женеви", — написав Умєров.

Він зазначив, що вже завтра розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи.

"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру", — зауважив секретар РНБО.

Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

