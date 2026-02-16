Відео
Головна Новини дня Українська делегація прибула до Женеви на новий раунд переговорів

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 21:11
Українська делегація прибула на переговори до Женеви
Секретар РНБО України Рустем Умєров. Фото: Reuters

У понеділок, 16 лютого, українська делегація прибула до Женеви (Швейцарія) для участі у новому раунді тристоронніх перемовин. Очікується, що зустріч розпочнеться у вівторок, 17 лютого.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення секретаря РНБО України Рустема Умєрова.

Українська переговорна команда прибула до Женеви

"Українська делегація вже прибула до Женеви",написав Умєров.

Він зазначив, що вже завтра розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи.

"Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань — задля просування до достойного та стійкого миру", — зауважив секретар РНБО.

Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Умєров повідомив, яка тема стане ключовою на перемовинах у Женеві.

Своєю чергою президент Зеленський заявив, що песимістично налаштований на переговори у Швейцарії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
