Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рубіо сказав, чи тиснуть США на Україну та РФ для завершення війни

Рубіо сказав, чи тиснуть США на Україну та РФ для завершення війни

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 00:08
Рубіо заявив, що США нікого не змушують погоджуватися на угоду щодо миру в Україні
Марко Рубіо. Фото ілюстративне: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон нікого не змушує погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати хочуть лише допомогти.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Рубіо про роль США у переговорах

Марко Рубіо наголосив, що лише Вашингтону вдалося зібрати Київ та Москву разом за одним столом перемовин — тоді як ні ООН, ні жодна країна у світі не змогли цього досягти.

"Вперше за кілька років на технічному рівні військові представники обох сторін минулого тижня зустрілися на Близькому Сході, і ми відновимо ці переговори в Женеві пізніше цього тижня", — сказав держсекретар.

Він додав, що США намагаються лише зіграти роль у досягненні угоди, якщо це можливо.

"Ми не намагаємося змусити когось погодитися на угоду, яку вони не хочуть. Ми просто хочемо їм допомогти", — резюмував американський посадовець.

Нагадаємо, що 17 лютого у швейцарській Женеві відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров кілька годин тому повідомив, що українська делегація вже прибула до Швейцарії.

Також ми писали, що за словами Умєрова, Україна на цій зустрічі хоче поговорити про енергетичне перемир'я.

США переговори війна в Україні Росія мирні переговори Марко Рубіо
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації