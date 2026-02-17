Рубіо заявив, що США нікого не змушують погоджуватися на угоду щодо миру в Україні

Марко Рубіо. Фото ілюстративне: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон нікого не змушує погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати хочуть лише допомогти.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Що сказав Рубіо про роль США у переговорах

Марко Рубіо наголосив, що лише Вашингтону вдалося зібрати Київ та Москву разом за одним столом перемовин — тоді як ні ООН, ні жодна країна у світі не змогли цього досягти.

"Вперше за кілька років на технічному рівні військові представники обох сторін минулого тижня зустрілися на Близькому Сході, і ми відновимо ці переговори в Женеві пізніше цього тижня", — сказав держсекретар.

Він додав, що США намагаються лише зіграти роль у досягненні угоди, якщо це можливо.

"Ми не намагаємося змусити когось погодитися на угоду, яку вони не хочуть. Ми просто хочемо їм допомогти", — резюмував американський посадовець.

Нагадаємо, що 17 лютого у швейцарській Женеві відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росії. Секретар РНБО Рустем Умєров кілька годин тому повідомив, що українська делегація вже прибула до Швейцарії.

Також ми писали, що за словами Умєрова, Україна на цій зустрічі хоче поговорити про енергетичне перемир'я.