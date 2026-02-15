Як завершити війну в Україні — генерал США Бен Годжес відповів

Екскомандуючий армією США у Європі Бен Годжес. Фото: Reuters

Україні не варто очікувати на допомогу від адміністрації США Дональда Трампа. Відтак Європа має докласти усіх зусиль, аби покласти край війні та витіснити росіян.

Про це повідомив екскомандуючий армією США у Європі Бен Годжес у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Мюнхенської безпекової конференції у неділю, 15 лютого.

Реклама

Читайте також:

Годжес про завершення війни в Україні

"Очевидно, що Україна зупинила Росію. Москва не має можливості прорватися чи захопити (Території. — Ред.)", — зазначив Годжес.

Він переконаний, що Росія не зможе перемогти. Однак для цього Європі потрібно докласти зусиль.

"Європа допоможе це зробити, особливо, якщо допоможе Україні знищити російську нафтову інфраструктуру. І не лише ракетами, а й зупинивши тіньовий флот у Балтійському та Чорному морі", — наголосив екскомандуючий армією США у Європі.

Нагадаємо, раніше Годжес відповів, чи може війна в Україні закінчитися цього року.

Також ми розповідали про те, що держсекретар США Марко Рубіо розкрив плани Америки щодо НАТО.