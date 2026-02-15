Как завершить войну в Украине — генерал США Бен Ходжес ответил

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Фото: Reuters

Украине не стоит ожидать помощи от администрации США Дональда Трампа. Поэтому Европа должна приложить все усилия, чтобы положить конец войне и вытеснить россиян.

Об этом сообщил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля.

Ходжес о завершении войны в Украине

"Очевидно, что Украина остановила Россию. Москва не имеет возможности прорваться или захватить (Территории. — Ред.)", — отметил Ходжес.

Он убежден, что Россия не сможет победить. Однако для этого Европе нужно приложить усилия.

"Европа поможет это сделать, особенно, если поможет Украине уничтожить российскую нефтяную инфраструктуру. И не только ракетами, но и остановив теневой флот в Балтийском и Черном море", — подчеркнул экс-командующий армией США в Европе.

