Как завершить войну в Украине — генерал США Бен Ходжес ответил

Трамп не поможет — Ходжес ответил, как завершить войну в Украине
Украине не стоит ожидать помощи от администрации США Дональда Трампа. Поэтому Европа должна приложить все усилия, чтобы положить конец войне и вытеснить россиян.
Об этом сообщил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля.
Ходжес о завершении войны в Украине
"Очевидно, что Украина остановила Россию. Москва не имеет возможности прорваться или захватить (Территории. — Ред.)", — отметил Ходжес.
Он убежден, что Россия не сможет победить. Однако для этого Европе нужно приложить усилия.
"Европа поможет это сделать, особенно, если поможет Украине уничтожить российскую нефтяную инфраструктуру. И не только ракетами, но и остановив теневой флот в Балтийском и Черном море", — подчеркнул экс-командующий армией США в Европе.
