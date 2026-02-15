Видео
Україна
Трамп не поможет — Ходжес ответил, как завершить войну в Украине

Трамп не поможет — Ходжес ответил, как завершить войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:26
Как завершить войну в Украине — генерал США Бен Ходжес ответил
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Фото: Reuters

Украине не стоит ожидать помощи от администрации США Дональда Трампа. Поэтому Европа должна приложить все усилия, чтобы положить конец войне и вытеснить россиян.

Об этом сообщил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

Ходжес о завершении войны в Украине

"Очевидно, что Украина остановила Россию. Москва не имеет возможности прорваться или захватить (Территории. — Ред.)", — отметил Ходжес.

Он убежден, что Россия не сможет победить. Однако для этого Европе нужно приложить усилия.

"Европа поможет это сделать, особенно, если поможет Украине уничтожить российскую нефтяную инфраструктуру. И не только ракетами, но и остановив теневой флот в Балтийском и Черном море", — подчеркнул экс-командующий армией США в Европе.

Напомним, ранее Ходжес ответил, может ли война в Украине закончиться в этом году.

Также мы рассказывали о том, что госсекретарь США Марко Рубио раскрыл планы Америки по НАТО.

США Дональд Трамп Европа война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
