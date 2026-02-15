Видео
Главная Новости дня Генерал США ответил, может ли закончиться война в этом году

Генерал США ответил, может ли закончиться война в этом году

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 18:39
Бен Ходжес не верит в окончание войны в Украине в этом году
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Фото: stripes.com

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия не заинтересована в мире. Именно поэтому он не верит в окончание полномасштабной войны в Украине в 2026 году.

Об этом Бен Ходжес сказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также:

Генерал США об окончании войны в Украине

Экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес сказал, что не верит в окончание полномасштабной войны России против Украины в 2026 году.

Он пояснил, что причина заключается в том, что Россия не заинтересована в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — Ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес.

Кроме того, по его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

Недавно премьер Хорватии Андрей Пленкович дал собственные прогнозы относительно того, когда может завершиться война в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир в Украине может быть достигнут менее чем за год.

США война в Украине Россия мирные переговоры Мюнхен мирное соглашение Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
