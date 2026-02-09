Мэтью Уитакер ответил на заявление Зеленского о сроках окончания войны

В США ответили на заявление Зеленского о сроках окончания войны
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер опроверг предположение о том, что Вашингтон установил новый срок для завершения войны в Украине. Ранее об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.
Дедлайн окончания войны
"Я не думаю, что это что-то, что было озвучено Соединенными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и... мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", — сказал дипломат.
Витакер добавил, что установление сроков в этой ситуации является "очень опасным".
"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет заключено", — отметил посол.
Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что перед любым прекращением огня необходимо подписать гарантии безопасности и создать деэскалационную атмосферу.
А также до этого Президент Украины назвал главную цель ударов РФ по энергетике.
