Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США ответили на заявление Зеленского о сроках окончания войны

В США ответили на заявление Зеленского о сроках окончания войны

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:35
Мэтью Уитакер ответил на заявление Зеленского о сроках окончания войны
Мэтью Уитакер. Фото: Reuters

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер опроверг предположение о том, что Вашингтон установил новый срок для завершения войны в Украине. Ранее об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Дедлайн окончания войны

"Я не думаю, что это что-то, что было озвучено Соединенными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и... мы просто хотим, чтобы страдания и убийства в Украине прекратились", — сказал дипломат.

Реклама

Витакер добавил, что установление сроков в этой ситуации является "очень опасным".

"Мы хотим, чтобы мирное соглашение было заключено. Я думаю, что мы просто сделаем это, как только все будет готово. Но в конечном итоге обе стороны, россияне и украинцы, должны будут согласиться на любое соглашение, которое будет заключено", — отметил посол.

Реклама

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что перед любым прекращением огня необходимо подписать гарантии безопасности и создать деэскалационную атмосферу.

А также до этого Президент Украины назвал главную цель ударов РФ по энергетике.

Владимир Зеленский США НАТО война в Украине прекращение огня
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации