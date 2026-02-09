Метью Вітакер відповів на заяву Зеленського про терміни закінчення війни

У США відповіли на заяву Зеленського про терміни закінчення війни
Посол США в НАТО Метью Вітакер спростував припущення про те, що Вашингтон встановив новий термін для завершення війни в Україні. Раніше про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.
Дедлайн закінчення війни
"Я не думаю, що це щось, що було озвучено Сполученими Штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", — сказав дипломат.
Вітакер додав, що встановлення термінів у цій ситуації є "дуже небезпечним".
"Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни та українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена", — зазначив посол.
