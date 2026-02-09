Відео
У США відповіли на заяву Зеленського про терміни закінчення війни

У США відповіли на заяву Зеленського про терміни закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:35
Метью Вітакер відповів на заяву Зеленського про терміни закінчення війни
Метью Вітакер. Фото: Reuters

Посол США в НАТО Метью Вітакер спростував припущення про те, що Вашингтон встановив новий термін для завершення війни в Україні. Раніше про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Дедлайн закінчення війни

"Я не думаю, що це щось, що було озвучено Сполученими Штатами. Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше, і... ми просто хочемо, щоб страждання і вбивства в Україні припинилися", — сказав дипломат.

Вітакер додав, що встановлення термінів у цій ситуації є "дуже небезпечним".

"Ми хочемо, щоб мирна угода була укладена. Я думаю, що ми просто зробимо це, як тільки все буде готово. Але в кінцевому підсумку обидві сторони, росіяни та українці, повинні будуть погодитися на будь-яку угоду, яка буде укладена", — зазначив посол.

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що перед будь-яким припиненням вогню необхідно підписати гарантії безпеки та створити деескалаційну атмосферу

А також до цього Президент України назвав головну ціль ударів РФ по енергетиці.

Володимир Зеленський США НАТО війна в Україні припинення вогню
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
