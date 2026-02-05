Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав перші кроки для припинення вогню

Зеленський назвав перші кроки для припинення вогню

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:35
Зеленський назвав перші кроки для припинення вогню
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що перед будь-яким припиненням вогню необхідно спершу підписати гарантії безпеки та створити деескалаційну атмосферу. За його словами, Київ був готовий до припинення бойових дій від самого початку, але для цього потрібна згода Росії. Усі умови можливого припинення вогню викладені у 20-пунктовому плані.

Новина доаовнюється...

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
