Зеленский назвал первые шаги для прекращения огня




Дата публикации 5 февраля 2026 15:35



Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что перед любым прекращением огня необходимо сначала подписать гарантии безопасности и создать деэскалационную атмосферу. По его словам, Киев был готов к прекращению боевых действий с самого начала, но для этого нужно согласие России. Все условия возможного прекращения огня изложены в 20-пунктовом плане.

Новость дополняется...



Автор:
Анастасия Писаненко
