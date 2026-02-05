Зеленский назвал первые шаги для прекращения огня

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что перед любым прекращением огня необходимо сначала подписать гарантии безопасности и создать деэскалационную атмосферу. По его словам, Киев был готов к прекращению боевых действий с самого начала, но для этого нужно согласие России. Все условия возможного прекращения огня изложены в 20-пунктовом плане.

Новость дополняется...

Реклама