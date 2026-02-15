Премьер Хорватии сказал, когда может закончиться война в Украине

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: Andrej Plenković/Facebook

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сказал, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины. Следовательно, он выразил надежду, что это может произойти уже в этом году.

Об этом Андрей Пленкович заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.

Премьер Хорватии сказал, что надеется на завершение полномасштабной войны в Украине. Однако он отметил, что никто не может гарантировать, что это произойдет в этом году.

"Я не оптимист, и не пессимист, а я реалист. Я слежу за всем уже много лет. Это уже мой третий мандат премьер-министра Хорватии. А до того я возглавлял делегацию по Украине в Европарламенте. С 2014 года я занимаюсь Украиной почти каждый день... Мы бы были очень рады, если бы война закончилась в этом году. Надеемся, война закончится в этом году, но этого никто не может гарантировать", — сказал Пленкович.

В то же время он отметил, что несмотря на все мирные усилия, россияне продолжают агрессию: обстреливают энергетику и давят на фронте.

Также Пленкович сообщил, что вскоре планирует приехать в Киев.

Напомним, что в конце 2025 года Хорватия присоединилась к программе PURL и объявила о первых взносах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем — говорили о достижении справедливого мира для Украины.