Зеленский заявил о готовности к мирному соглашению и подчеркнул гарантии безопасности

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к соглашению, которое принесет реальный мир. Кроме того, он высказался о гарантиях безопасности.

Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Мирное соглашение по завершению войны

"Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию с Соединенными Штатами Америки и Европой. Кроме того, соглашение о гарантиях безопасности должно быть к любому соглашению о завершении войны.

"Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны? И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас, мы надеемся, что Конгресс услышит нас, мы надеемся, что американский народ услышит нас. И мы благодарны за всю реальную помощь", — говорит глава государства.

Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы переговоры по завершению войны были успешными. Он сообщил о постоянной связи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Сегодня мы встречаемся с государственным секретарем Марком Рубио, и Украина хочет, чтобы результат всех этих усилий был реальной безопасностью и реальным миром... Кажется, что Путин хочет повторить Мюнхен, не Мюнхен 2007 года, когда он только говорил о разделе Европы, а Мюнхен 1938 года, когда предыдущий Путин начал делить Европу в реальности", — отметил глава государства.

Украинский лидер надеется, что трехсторонние переговоры на следующей неделе будут серьезными и предметными. В то же время он напомнил о просьбе уступок и то, что Европа недостаточно вовлечена.

По его словам, иногда есть ощущение, будто стороны говорят о разных вещах.

"Американцы часто возвращаются к вопросу уступок и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, не России. Европа практически не присутствует за столом, это большая ошибка, по моему мнению", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны, поскольку не представляет жизни без власти.

Также Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет для отражения российских атак.