Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению о мире

Зеленский заявил, что Украина готова к соглашению о мире

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:50
Зеленский заявил о готовности к мирному соглашению и подчеркнул гарантии безопасности
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к соглашению, которое принесет реальный мир. Кроме того, он высказался о гарантиях безопасности.

Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Мирное соглашение по завершению войны

"Мы готовы к соглашению, которое принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию с Соединенными Штатами Америки и Европой. Кроме того, соглашение о гарантиях безопасности должно быть к любому соглашению о завершении войны.

"Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны? И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас, мы надеемся, что Конгресс услышит нас, мы надеемся, что американский народ услышит нас. И мы благодарны за всю реальную помощь", — говорит глава государства.

Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы переговоры по завершению войны были успешными. Он сообщил о постоянной связи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Сегодня мы встречаемся с государственным секретарем Марком Рубио, и Украина хочет, чтобы результат всех этих усилий был реальной безопасностью и реальным миром... Кажется, что Путин хочет повторить Мюнхен, не Мюнхен 2007 года, когда он только говорил о разделе Европы, а Мюнхен 1938 года, когда предыдущий Путин начал делить Европу в реальности", — отметил глава государства.

Украинский лидер надеется, что трехсторонние переговоры на следующей неделе будут серьезными и предметными. В то же время он напомнил о просьбе уступок и то, что Европа недостаточно вовлечена.

По его словам, иногда есть ощущение, будто стороны говорят о разных вещах.

"Американцы часто возвращаются к вопросу уступок и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, не России. Европа практически не присутствует за столом, это большая ошибка, по моему мнению", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в окончании войны, поскольку не представляет жизни без власти.

Также Зеленский заявил, что Украине не хватает ракет для отражения российских атак.

Владимир Зеленский война Украина соглашение Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации