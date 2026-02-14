Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, хватает ли Украине ракет для ПВО

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Воздушным силам Украины не хватает ракет для отражения российских атак. Иногда ракеты завозят прямо перед ударами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

По его словам, одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушных сил, что подразделения ПВО пустые.

"Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1-2 дня. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент", — добавил он.

Президент отметил, что только за январь Украину атаковали 6 тысяч ударных дронов. Также россияне использовали более 150 ракет и более 5 тысяч КАБов.

"И так каждый месяц. Представьте это в вашем собственном городе: разбитые улицы, уничтоженные дома, школы... И это ежедневная жизнь в Украине из-за России в течение четырех лет", — рассказал он.

Кроме того, во время выступления глава государства продемонстрировал в Мюнхене, как Россия массированно бьет по Украине.

По его словам, ракеты ПВО, которые получила Украина в воскресенье, были использованы уже в четверг.

Напомним, во время выступления президент также объяснил благодаря кому существует программа PURL.

Кроме того, глава государства отметил, что последствия войны становятся все более опасными.