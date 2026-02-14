Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский рассказал о критической ситуации с ракетами для ПВО

Зеленский рассказал о критической ситуации с ракетами для ПВО

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:17
Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, хватает ли Украине ракет для ПВО
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Воздушным силам Украины не хватает ракет для отражения российских атак. Иногда ракеты завозят прямо перед ударами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Сколько целей выпустила РФ в январе

По его словам, одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушных сил, что подразделения ПВО пустые.

"Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1-2 дня. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент", — добавил он.

Президент отметил, что только за январь Украину атаковали 6 тысяч ударных дронов. Также россияне использовали более 150 ракет и более 5 тысяч КАБов.

"И так каждый месяц. Представьте это в вашем собственном городе: разбитые улицы, уничтоженные дома, школы... И это ежедневная жизнь в Украине из-за России в течение четырех лет", — рассказал он.

Кроме того, во время выступления глава государства продемонстрировал в Мюнхене, как Россия массированно бьет по Украине.

По его словам, ракеты ПВО, которые получила Украина в воскресенье, были использованы уже в четверг.

Напомним, во время выступления президент также объяснил благодаря кому существует программа PURL.

Кроме того, глава государства отметил, что последствия войны становятся все более опасными.

Владимир Зеленский ПВО ракеты война в Украине Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации