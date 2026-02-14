Программа PURL — Зеленский объяснил, благодаря кому существует программа

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, объяснил благодаря кому существует программа PURL. Речь идет о закупке американского оружия для Украины.

Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Программа PURL для Украины

Зеленский заявил, что инициатива существует благодаря Европе.

"Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары", — отметил он.

По его словам, в течение этого месяца Украину атаковали более 6 тысяч российских дронов, 150 ракет различного типа и более 5,5 тысячи КАБов.

