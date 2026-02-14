Программа PURL — Зеленский объяснил, благодаря кому существует программа

Зеленский объяснил, благодаря кому существует программа PURL
Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, объяснил благодаря кому существует программа PURL. Речь идет о закупке американского оружия для Украины.
Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.
Программа PURL для Украины
Зеленский заявил, что инициатива существует благодаря Европе.
"Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары", — отметил он.
По его словам, в течение этого месяца Украину атаковали более 6 тысяч российских дронов, 150 ракет различного типа и более 5,5 тысячи КАБов.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что запланировано в Мюнхене на второй день конференции по безопасности.
А 13 февраля Зеленский назвал, на какую самую большую уступку готова пойти Украина на переговорах по завершению войны.
Читайте Новини.LIVE!