Главная Новости дня Зеленский объяснил, благодаря кому существует программа PURL

Зеленский объяснил, благодаря кому существует программа PURL

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:09
Программа PURL — Зеленский объяснил, благодаря кому существует программа
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, объяснил благодаря кому существует программа PURL. Речь идет о закупке американского оружия для Украины.

Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Программа PURL для Украины

Зеленский заявил, что инициатива существует благодаря Европе.

"Европа платит за нашу способность останавливать баллистические удары", — отметил он.

По его словам, в течение этого месяца Украину атаковали более 6 тысяч российских дронов, 150 ракет различного типа и более 5,5 тысячи КАБов.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что запланировано в Мюнхене на второй день конференции по безопасности.

А 13 февраля Зеленский назвал, на какую самую большую уступку готова пойти Украина на переговорах по завершению войны.

Владимир Зеленский война Европа Мюнхенская конференция безопасности PURL Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
