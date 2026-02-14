Второй день конференции по безопасности в Мюнхене — что запланировано на сегодня

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Мюнхене в субботу, 14 февраля, стартует второй день конференции по безопасности. В частности, сегодня ожидается участие украинского лидера Владимира Зеленского в специальной сессии.

Второй день Мюнхенской конференции по безопасности

Известно, что сегодня ожидается диалог Владимира Зеленского и государственного секретаря США Марка Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Также глава государства планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сенаторами Конгресса США, генсеком НАТО Марком Рютте. Ожидается, что Зеленский присоединится к дискуссионной панели, а также проведет разговор с руководителями международных инвестиционных компаний и представителями СМИ.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Кроме того, украинский лидер будет присутствовать на церемонии вручения Премии имени Эвальда фон Кляйста, которая в этом году была присуждена "Смелому украинскому народу".

Кто уже прибыл на второй день конференции

На второй день Мюнхенской конференции по безопасности уже прибыли лидер Чехии Петер Павел, президент Молдовы Майя Санду, лидер Финляндии Александр Стубб, глава ЕЦБ Кристин Лагард, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Тарас Качка и другие высокопоставленные чиновники.

А сенатор США Линдси Грэм во время выступления в Мюнхене призвал Китай присоединиться к завершению войны в Украине.