Україна
Головна Новини дня Другий день конференції з безпеки в Мюнхені — що заплановано сьогодні

Другий день конференції з безпеки в Мюнхені — що заплановано сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 09:56
Другий день безпекової конференції в Мюнхені — що заплановано сьогодні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

У Мюнхені у суботу, 14 лютого, стартує другий день конференції з безпеки. Зокрема, сьогодні очікується участь українського лідера Володимира Зеленського у спеціальній сесії.

Команда Новини.LIVE працює в Мюнхені та інформуватиме про найважливіше.

Читайте також:

Другий день Мюнхенської конференції з безпеки

Відомо, що сьогодні очікується діалог Володимира Зеленського та державного секретаря США Марка Рубіо.

Марко Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Також глава держави планує зустрітися з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, сенаторами Конгресу США, генсеком НАТО Марком Рютте. Очікується, що Зеленський долучиться до дискусійної панелі, а також проведе розмову із керівниками міжнародних інвестиційних компаній та представниками ЗМІ.

Зеленський та Мерц
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Крім того, український лідер буде присутній на церемонії вручення Премії імені Евальда фон Кляйста, яка цього року була присуджена "Сміливому українському народові".

Хто вже прибув на другий день конференції

На другий день Мюнхенської безпекової конференції вже прибули лідер Чехії Петер Павел, президентка Молдови Мая Санду, очільник Фінляндії Александр Стубб, голова ЄЦБ Крістін Лагард, віцепремʼєр з питань євроінтеграції України Тарас Качка та інші високопосадовці.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповіли, що відбувалося у перший день Мюнхенської безпекової конференції.

А сенатор США Ліндсі Грем під час виступу в Мюнхені закликав Китай долучитися до завершення війни в Україні.

Володимир Зеленський Німеччина Україна Мюнхенська конференція безпеки Марко Рубіо Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
