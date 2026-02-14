Мюнхенська конференція з безпеки — головні підсумки першого дня

Президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб на Мюнхенській конференції з безпеки. Фото: ОП

У п'ятницю, 13 лютого, стартувала триденна Мюнхенська безпекова конференція. В межах заходу відбулася низка важливих зустрічей та обговорень, які серед іншого стосувалися й України.

Новини.LIVE розповідають, чим відзначився перший день Мюнхенської конференції з безпеки.

Як пройшов перший день Мюнхенської конференції з безпеки

Делегацію нашої країни в Мюнхені очолив Президент держави Володимир Зеленський. Він побував на німецько-українському підприємстві, яке почало виробництво дронів. Глава держави зазначив, що Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі.

Глава держави також провів низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, він зустрівся зі спадковим принцом Ірану Резою Пахлаві. Йшлося про важливість впровадження жорстких санкцій проти диктаторських режимів. Пахлаві засудив постачання іранським режимом "шахедів" до РФ.

Крім того, Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Президент України поділився враженнями від відвідування підприємства з виробництва безпілотників для ЗСУ.

Глава держави також провів зустріч з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який запевнив українського лідера у подальшій підтримці України. Також відбулася розмова Зеленського з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, на якій обговорили актуальні питання щодо євроінтеграції нашої країни.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Президент України розкрив подробиці зустрічі у Берлінському форматі. Він позитивно оцінив зустріч із канцлером та анонсував потужні пакети допомоги Україні.

До Мюнхена також прибули й представники США, зокрема держсекретар Марко Рубіо. Очікується його зустріч із Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Крім того, відбувся діалог українського лідера з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Обговорили посилення підтримки України у військовому плані та стосовно енергетики.

У межах конференції США та Німеччина узгодили подальші безпекові кроки. Марко Рубіо та Фрідріх Мерц домовилися про те, аби посилити зусилля із припинення російсько-української війни.

Важливою частиною Мюнхенської конференції стали й переговори глави МЗС України Андрія Сибіги з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець Сибіга повідомив, що розмова була предметною.

Глава МЗС України також наголосив, що переговори мають завершитися результатом, який буде відповідати національним інтересам України. При цьому Сибіга додав, що в Абу-Дабі було досягнуто прогресу.

Попереду мають відбутися не менш насичені зустрічі та важливі обговорення. Конференція у Мюнхені триватиме ще наступні два дні — 14 та 15 лютого.

