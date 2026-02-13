Рубіо заявив про координацію США та Німеччини щодо безпеки

Марко Рубіо та Фрідріх Мерц. Фото: X

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон і Берлін узгоджують безпекові кроки та працюють над тим, щоб просувати зусилля із припинення російсько-української війни. За його словами, ці питання стали ключовими під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Марко Рубіо в соцмережі X.

Рубіо повідомив про координацію США з Берліном

Рубіо повідомив, що сторони обговорили спільні дії, спрямовані на підвищення безпеки ланцюгів постачання, а також на посилення партнерства між США та Європою.

Заява Марко Рубіо. Фото: скриншот

Окремо він підкреслив, що координація між Сполученими Штатами та Німеччиною стосується як ширших безпекових зусиль, так і дипломатичної роботи, пов'язаної з припиненням війни.

"Сьогодні під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем ми обговорили наші спільні зусилля щодо забезпечення безпеки ланцюгів постачання, просування зусиль з припинення війни між Росією та Україною та зміцнення партнерства між Сполученими Штатами та Європою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо про зміцнення співпраці між Україною та Німечиною щодо виробництва зброї. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина негайно підсилить ППО в Україні.