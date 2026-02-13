Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США та Німеччина узгодили безпекові кроки

США та Німеччина узгодили безпекові кроки

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 23:02
Рубіо заявив про координацію США та Німеччини щодо безпеки
Марко Рубіо та Фрідріх Мерц. Фото: X

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон і Берлін узгоджують безпекові кроки та працюють над тим, щоб просувати зусилля із припинення російсько-української війни. За його словами, ці питання стали ключовими під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Марко Рубіо в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Рубіо повідомив про координацію США з Берліном

Рубіо повідомив, що сторони обговорили спільні дії, спрямовані на підвищення безпеки ланцюгів постачання, а також на посилення партнерства між США та Європою.

null
Заява Марко Рубіо. Фото: скриншот

Окремо він підкреслив, що координація між Сполученими Штатами та Німеччиною стосується як ширших безпекових зусиль, так і дипломатичної роботи, пов'язаної з припиненням війни.

"Сьогодні під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем ми обговорили наші спільні зусилля щодо забезпечення безпеки ланцюгів постачання, просування зусиль з припинення війни між Росією та Україною та зміцнення партнерства між Сполученими Штатами та Європою", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, стало відомо про зміцнення співпраці між Україною та Німечиною щодо виробництва зброї. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина негайно підсилить ППО в Україні.

США Німеччина Фрідріх Мерц Марко Рубіо Мюнхенська безпекова конференція 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації