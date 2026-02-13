Рубио заявил о координации США и Германии по безопасности

Марко Рубио и Фридрих Мерц. Фото: X

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Берлин согласовывают шаги по безопасности и работают над тем, чтобы продвигать усилия по прекращению российско-украинской войны. По его словам, эти вопросы стали ключевыми во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Марко Рубио в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Рубио сообщил о координации США с Берлином

Рубио сообщил, что стороны обсудили совместные действия, направленные на повышение безопасности цепей поставок, а также на усиление партнерства между США и Европой.

Заявление Марко Рубио. Фото: скриншот

Отдельно он подчеркнул, что координация между Соединенными Штатами и Германией касается как более широких усилий по безопасности, так и дипломатической работы, связанной с прекращением войны.

"Сегодня во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем мы обсудили наши совместные усилия по обеспечению безопасности цепей поставок, продвижение усилий по прекращению войны между Россией и Украиной и укрепление партнерства между Соединенными Штатами и Европой", — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно об укреплении сотрудничества между Украиной и Германией по производству оружия. Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия немедленно усилит ПВО в Украине.