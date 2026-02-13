Відео
Відео

Головна Новини дня Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та прем'єркою Данії

Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та прем'єркою Данії

Дата публікації: 13 лютого 2026 20:39
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії і прем'єркою Данії — відео
Володимир Зеленський та Александр Стубб. Фото: Reuters

Глава держави проводить низку важливих зустрічей на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у п'ятницю, 13 лютого.

Читайте також:

Зустрічі Зеленського зі Стуббом та Фредеріксен

Зустрічі Зеленського з Александром Стуббом та Метте Фредеріксен будуть спрямовані на обговорення ситуації в Україні та допомоги нашій державі. Президент Фінляндії під час розмови наголосив, що Україна докладає значних зусиль на полі бою. Він запевнив українського лідера у подальшій підтримці.

"Ви чините опір, ви стратегічно виграєте цю війну. Крім того, відзначу ваше невпинне прагнення знайти мирне рішення зі своєю командою, співпрацюючи з американцями та росіянами", — зазначив Стубб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський розповів подробиці про зустріч у Берлінському форматі.

Також ми розповідали про те, чому Мюнхенська конференція надважлива для зовнішньої політики та глобальної безпеки.

