Зеленский встретился с президентом Финляндии и премьером Дании — видео

Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото: Reuters

Глава государства проводит ряд важных встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 13 февраля.

Реклама

Читайте также:

Встречи Зеленского со Стуббом и Фредериксен

Встречи Зеленского с Александром Стуббом и Метте Фредериксен будут направлены на обсуждение ситуации в Украине и помощи нашему государству. Президент Финляндии во время разговора отметил, что Украина прилагает значительные усилия на поле боя. Он заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке.

"Вы сопротивляетесь, вы стратегически выигрываете эту войну. Кроме того, отмечу ваше неустанное стремление найти мирное решение со своей командой, сотрудничая с американцами и россиянами", — отметил Стубб.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский рассказал подробности о встрече в Берлинском формате.

Также мы рассказывали о том, почему Мюнхенская конференция сверхважна для внешней политики и глобальной безопасности.