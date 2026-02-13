Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Финляндии и премьером Дании

Зеленский встретился с президентом Финляндии и премьером Дании

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 20:39
Зеленский встретился с президентом Финляндии и премьером Дании — видео
Владимир Зеленский и Александр Стубб. Фото: Reuters

Глава государства проводит ряд важных встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 13 февраля.

Реклама
Читайте также:

Встречи Зеленского со Стуббом и Фредериксен

Встречи Зеленского с Александром Стуббом и Метте Фредериксен будут направлены на обсуждение ситуации в Украине и помощи нашему государству. Президент Финляндии во время разговора отметил, что Украина прилагает значительные усилия на поле боя. Он заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке.

"Вы сопротивляетесь, вы стратегически выигрываете эту войну. Кроме того, отмечу ваше неустанное стремление найти мирное решение со своей командой, сотрудничая с американцами и россиянами", — отметил Стубб.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский рассказал подробности о встрече в Берлинском формате.

Также мы рассказывали о том, почему Мюнхенская конференция сверхважна для внешней политики и глобальной безопасности.

Владимир Зеленский Дания Финляндия конференция Александр Стубб Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации