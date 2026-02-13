Відео
Головна Новини дня Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану — деталі

Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:32
Мюнхенська конференція — про що Зеленський говорив зі Спадкоємним принцом Ірану
Президент України Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Ірану Реза Пахлаві. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський перебуває на Мюнхенській конференції з безпеки. Однією з перших зустрічей стала розмова зі Спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві.

Про це глава держави повідомив у Telegram в п'ятницю, 13 лютого, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Пахлаві

Як зазначив Президент України, під час розмови з Пахлаві йшлося про ситуацію в Ірані та головні потреби іранського народу. Крім того, було наголошено на важливості посилення санкцій проти диктаторських режимів.

"Засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом "шахедів" до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону", — зазначив Зеленський.

Глава держави подякував принцу Ірану за підтримку України. Він додав, що надзвичайно важливо докладати максимум зусиль для захисту людських життів.

Володимир Зеленський Іран війна зустріч Мюнхенська безпекова конференція 2026
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
