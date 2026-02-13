Мюнхенская конференция — о чем Зеленский говорил с Наследным принцем Ирана

Зеленский встретился с Наследным принцем Ирана — детали
Президент Украины Владимир Зеленский находится на Мюнхенской конференции по безопасности. Одной из первых встреч стал разговор с Наследным принцем Ирана Резой Пахлави.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.
Встреча Зеленского с Пахлави
Как отметил Президент Украины, во время разговора с Пахлави речь шла о ситуации в Иране и главных потребностях иранского народа. Кроме того, была отмечена важность усиления санкций против диктаторских режимов.
"Осудили сотрудничество между Россией и Ираном, в частности поставки иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона", — отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил принца Ирана за поддержку Украины. Он добавил, что чрезвычайно важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней.
Напомним, ранее мы писали о том, что будет обсуждаться в рамках Мюнхенской конференции-2026.
Также мы рассказывали о том, что на конференцию прибыл госсекретарь США. Марко Рубио может встретиться с Зеленским.
Читайте Новини.LIVE!