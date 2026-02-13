Мюнхенская конференция — о чем Зеленский говорил с Наследным принцем Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Ирана Реза Пахлави. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский находится на Мюнхенской конференции по безопасности. Одной из первых встреч стал разговор с Наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Пахлави

Как отметил Президент Украины, во время разговора с Пахлави речь шла о ситуации в Иране и главных потребностях иранского народа. Кроме того, была отмечена важность усиления санкций против диктаторских режимов.

"Осудили сотрудничество между Россией и Ираном, в частности поставки иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона", — отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил принца Ирана за поддержку Украины. Он добавил, что чрезвычайно важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней.

