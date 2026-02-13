Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с Наследным принцем Ирана — детали

Зеленский встретился с Наследным принцем Ирана — детали

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:32
Мюнхенская конференция — о чем Зеленский говорил с Наследным принцем Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Ирана Реза Пахлави. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский находится на Мюнхенской конференции по безопасности. Одной из первых встреч стал разговор с Наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в пятницу, 13 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Встреча Зеленского с Пахлави

Как отметил Президент Украины, во время разговора с Пахлави речь шла о ситуации в Иране и главных потребностях иранского народа. Кроме того, была отмечена важность усиления санкций против диктаторских режимов.

"Осудили сотрудничество между Россией и Ираном, в частности поставки иранским режимом "шахедов" в Россию и передачу лицензий на соответствующее производство. Такое партнерство представляет реальную угрозу не только для Украины, но и для всего региона", — отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил принца Ирана за поддержку Украины. Он добавил, что чрезвычайно важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет обсуждаться в рамках Мюнхенской конференции-2026.

Также мы рассказывали о том, что на конференцию прибыл госсекретарь США. Марко Рубио может встретиться с Зеленским.

Владимир Зеленский Иран встреча Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации