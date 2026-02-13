Госсекретарь США Марко Рубио прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Канцлер Германии Фридрих Мерц пожимает руку государственному секретарю США Марко Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: Reuters

С 13 по 15 февраля в Мюнхене проходит конференция по безопасности. Во время нее планируется обсуждение европейской безопасности и войны в Украине.

На конференцию уже прибыл госсекретарь США Марко Рубио, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности

Марко Рубио прибыл на конференцию в Мюнхене, где планирует встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом госсекретарь США сообщал накануне.

Он подчеркнул, что США хотят, чтобы война в Украине завершилась. Рубио отметил, что уже более года Вашингтон упорно работает над этим.

Напомним, ранее мы писали о том, какие темы станут ключевыми на Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году.

Также мы рассказывали о том, что глава государства Владимир Зеленский поблагодарил Германию за поддержку по производству дронов.