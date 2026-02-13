Держсекретар США Марко Рубіо прибув на Мюнхенську безпекову конференцію

Держсекретар США прибув на Мюнхенську безпекову конференцію
З 13 по 15 лютого у Мюнхені відбувається конференція з безпеки. Під час неї планується обговорення європейської безпеки та війни в Україні.
На конференцію вже прибув держсекретар США Марко Рубіо, передає Новини.LIVE.
Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції
Марко Рубіо прибув на конференцію у Мюнхені, де планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це держсекретар США повідомляв напередодні.
Він наголосив, що США прагнуть, аби війна в Україні завершилася. Рубіо зазначив, що вже понад рік Вашингтон наполегливо працює над цим.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які теми стануть ключовими на Мюнхенській конференції з безпеки у 2026 році.
Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку щодо виробництва дронів.
Читайте Новини.LIVE!