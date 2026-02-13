Переговори з РФ — Сибіга оцінив зустрічі в Абу-Даді

Прогрес досягнуто — Сибіга про два раунди переговорів в Абу-Дабі
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:38
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що після двох раундів тристоронніх консультацій в Абу-Дабі вдалося досягнути прогресу. Він наголосив, що Україна йде по шляху до наближення миру.
"Найголовніше, щоб був результат... Ми йдемо на шляху до наближення справедливого, гідного миру для України", — сказав міністр.
Він наголосив, що ніхто не диктуватиме Україні її історію, тому ми зосереджені на конкретний результат.
