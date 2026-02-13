Переговори з РФ — Сибіга оцінив зустрічі в Абу-Даді

Термінова новина

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що після двох раундів тристоронніх консультацій в Абу-Дабі вдалося досягнути прогресу. Він наголосив, що Україна йде по шляху до наближення миру.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Сибіга оцінив переговори в Абу-Дабі

"Найголовніше, щоб був результат... Ми йдемо на шляху до наближення справедливого, гідного миру для України", — сказав міністр.

Він наголосив, що ніхто не диктуватиме Україні її історію, тому ми зосереджені на конкретний результат.

Новина доповнюється...