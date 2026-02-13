Переговоры с РФ — Сибига оценил встречи в Абу-Дади

Срочная новость

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби удалось достичь прогресса. Он подчеркнул, что Украина идет по пути к приближению мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сибига оценил переговоры в Абу-Даби

"Самое главное, чтобы был результат... Мы идем на пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины", — сказал министр.

Он подчеркнул, что никто не будет диктовать Украине ее историю, поэтому мы сосредоточены на конкретном результате.

