Прогресс достигнут — Сибига о двух раундах переговоров в Абу-Даби

Прогресс достигнут — Сибига о двух раундах переговоров в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 15:38
Переговоры с РФ — Сибига оценил встречи в Абу-Дади
Срочная новость

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби удалось достичь прогресса. Он подчеркнул, что Украина идет по пути к приближению мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сибига оценил переговоры в Абу-Даби

"Самое главное, чтобы был результат... Мы идем на пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины", — сказал министр.

Он подчеркнул, что никто не будет диктовать Украине ее историю, поэтому мы сосредоточены на конкретном результате.

Новость дополняется...

переговоры Андрей Сибига война в Украине Россия мирные переговоры
Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
