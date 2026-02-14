Видео
Главная Новости дня Мюнхенская конференция — важнейшие события первого дня

Мюнхенская конференция — важнейшие события первого дня

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 00:07
Мюнхенская конференция по безопасности — главные итоги первого дня
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: ОП

В пятницу, 13 февраля, стартовала трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности. В рамках мероприятия состоялся ряд важных встреч и обсуждений, которые среди прочего касались и Украины.

Новини.LIVE рассказывают, чем отличился первый день Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также:

Как прошел первый день Мюнхенской конференции по безопасности

Делегацию нашей страны в Мюнхене возглавил Президент государства Владимир Зеленский. Он побывал на немецко-украинском предприятии, которое начало производство дронов. Глава государства отметил, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

Глава государства также провел ряд двусторонних встреч. В частности, он встретился с наследным принцем Ирана Резой Пахлави. Речь шла о важности внедрения жестких санкций против диктаторских режимов. Пахлави осудил поставки иранским режимом "шахедов" в РФ.

Кроме того, Зеленский встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент Украины поделился впечатлениями от посещения предприятия по производству беспилотников для ВСУ.

Глава государства также провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, который заверил украинского лидера в дальнейшей поддержке Украины. Также состоялся разговор Зеленского с премьером Дании Метте Фредериксен, на котором обсудили актуальные вопросы евроинтеграции нашей страны.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Президент Украины раскрыл подробности встречи в Берлинском формате. Он положительно оценил встречу с канцлером и анонсировал мощные пакеты помощи Украине.

В Мюнхен также прибыли и представители США, в частности госсекретарь Марко Рубио. Ожидается его встреча с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Кроме того, состоялся диалог украинского лидера с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Обсудили усиление поддержки Украины в военном плане и в отношении энергетики.

В рамках конференции США и Германия согласовали дальнейшие шаги по безопасности. Марко Рубио и Фридрих Мерц договорились о том, чтобы усилить усилия по прекращению российско-украинской войны.

Важной частью Мюнхенской конференции стали и переговоры главы МИД Украины Андрея Сибиги с министром иностранных дел Китая Ван И. В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец Сибига сообщил, что разговор был предметным.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что переговоры должны завершиться результатом, который будет отвечать национальным интересам Украины. При этом Сибига добавил, что в Абу-Даби был достигнут прогресс.

Впереди предстоят не менее насыщенные встречи и важные обсуждения. Конференция в Мюнхене продлится еще следующие два дня — 14 и 15 февраля.

Напомним, ранее мы писали о том, какие еще вопросы будут ключевыми на конференции в Мюнхене.

Также мы рассказывали о том, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко высказался о последствиях войны РФ против Украины.

Владимир Зеленский Европа безопасность война в Украине конференция Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
