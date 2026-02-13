Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с премьером Норвегии в Мюнхене — видео

Дата публикации 13 февраля 2026 19:16
Встреча Зеленского и Старе в Мюнхене — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Лидеры начали переговоры на полях конференции в Мюнхене.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, которая присутствует на Конференции по безопасности в Лондоне.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Стере в Мюнхене

Сегодня в Мюнхене стартовала Конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. В Германию приехали десятки мировых лидеров, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский.

Так, на полях конференции он встретился с Йонасом Стере.

Лидеры начали переговоры на полях Мюнхенской конференции.

Напомним, ранее Зеленский встретился с Наследным принцем Ирана. Это был один из первых разговоров главы государства в Мюнхене.

В то же время Андрей Сибига назвал встречи с США в Мюнхене подготовкой к переговорам. Там ожидается ряд двусторонних и многосторонних встреч.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
