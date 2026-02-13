Встреча Зеленского и Старе в Мюнхене — что обсудили

Зеленский встретился с премьером Норвегии в Мюнхене — видео
Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Лидеры начали переговоры на полях конференции в Мюнхене.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, которая присутствует на Конференции по безопасности в Лондоне.
Встреча Зеленского и Стере в Мюнхене
Сегодня в Мюнхене стартовала Конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля. В Германию приехали десятки мировых лидеров, в том числе Президент Украины Владимир Зеленский.
Так, на полях конференции он встретился с Йонасом Стере.
Напомним, ранее Зеленский встретился с Наследным принцем Ирана. Это был один из первых разговоров главы государства в Мюнхене.
В то же время Андрей Сибига назвал встречи с США в Мюнхене подготовкой к переговорам. Там ожидается ряд двусторонних и многосторонних встреч.
