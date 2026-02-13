Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії в Мюнхені — відео

Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії в Мюнхені — відео

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:16
Зустріч Зеленського і Старе в Мюнхені — що обговорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери почали переговори на полях конференції в Мюнхені.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, яка присутня на Безпековій конференції в Лондоні. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського і Старе в Мюнхені 

Сьогодні у Мюнхені стартувала Безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого. До Німеччини приїхали десятки світових лідерів, зокрема Президент України Володимир Зеленський.

Так, на полях конференції він зустрвся з Йонасом Стере. 

Лідери розпочали переговори на полях Мюнхенської конференції. 

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану. Це була одна із перших розмов глави держави у Мюнхені. 

Водночас Андрій Сибіга назвав зустрічі з США у Мюнхені підготовкою до перемовин. Там очікується низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.

Володимир Зеленський переговори Норвегія зустріч Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації