Зустріч Зеленського і Старе в Мюнхені — що обговорили

Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії в Мюнхені — відео
Президент України Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери почали переговори на полях конференції в Мюнхені.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, яка присутня на Безпековій конференції в Лондоні.
Зустріч Зеленського і Старе в Мюнхені
Сьогодні у Мюнхені стартувала Безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого. До Німеччини приїхали десятки світових лідерів, зокрема Президент України Володимир Зеленський.
Так, на полях конференції він зустрвся з Йонасом Стере.
Лідери розпочали переговори на полях Мюнхенської конференції.
Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану. Це була одна із перших розмов глави держави у Мюнхені.
Водночас Андрій Сибіга назвав зустрічі з США у Мюнхені підготовкою до перемовин. Там очікується низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.
Читайте Новини.LIVE!