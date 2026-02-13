Зустріч Зеленського і Старе в Мюнхені — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери почали переговори на полях конференції в Мюнхені.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, яка присутня на Безпековій конференції в Лондоні.

Зустріч Зеленського і Старе в Мюнхені

Сьогодні у Мюнхені стартувала Безпекова конференція, яка триватиме до 15 лютого. До Німеччини приїхали десятки світових лідерів, зокрема Президент України Володимир Зеленський.

Так, на полях конференції він зустрвся з Йонасом Стере.

Лідери розпочали переговори на полях Мюнхенської конференції.

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану. Це була одна із перших розмов глави держави у Мюнхені.

Водночас Андрій Сибіга назвав зустрічі з США у Мюнхені підготовкою до перемовин. Там очікується низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.