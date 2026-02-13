Підготовка до перемовин — Сибіга про зустрічі з американцями у Мюнхені

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Українська та американська делегації зустрінуться під час конференції з безпеки у Мюнхені. Це варто розглядати як елемент підготовки до майбутніх переговорів.

Про це заявив міністр закордонних справ України у п'ятницю, 13 лютого, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Сибіга про зустріч з американцями у Мюнхені

Міністр закордонних справ України заявив, що участь у конференції бере президент України Володимир Зеленський. Його виступ стане однією з головних подій заходу. Крім того, очікується низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.

"Будуть зустрічі з американською делегацією. Все це варто розглядати як елемент підготовки до майбутніх перемовин", — наголосив Сибіга.

Він також наголосив, що завдяки бойовому досвіду України одна з європейських компаній змогла збільшити виробництво у вісім разів і вийти в лідери у своєму сегменті.

