Підготовка до перемовин — Сибіга про зустрічі з американцями у Мюнхені

Сибіга назвав зустрічі з США у Мюнхені підготовкою до перемовин
Українська та американська делегації зустрінуться під час конференції з безпеки у Мюнхені. Це варто розглядати як елемент підготовки до майбутніх переговорів.
Про це заявив міністр закордонних справ України у п'ятницю, 13 лютого, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Сибіга про зустріч з американцями у Мюнхені
Міністр закордонних справ України заявив, що участь у конференції бере президент України Володимир Зеленський. Його виступ стане однією з головних подій заходу. Крім того, очікується низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей.
"Будуть зустрічі з американською делегацією. Все це варто розглядати як елемент підготовки до майбутніх перемовин", — наголосив Сибіга.
Він також наголосив, що завдяки бойовому досвіду України одна з європейських компаній змогла збільшити виробництво у вісім разів і вийти в лідери у своєму сегменті.
