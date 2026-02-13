Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига назвал встречи с США в Мюнхене подготовкой к переговорам

Сибига назвал встречи с США в Мюнхене подготовкой к переговорам

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 17:11
Подготовка к переговорам — Сибига о встречах с американцами в Мюнхене
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Украинская и американская делегации встретятся во время конференции по безопасности в Мюнхене. Это следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящим переговорам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в пятницу, 13 февраля, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Сибига о встрече с американцами в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины заявил, что участие в конференции принимает президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление станет одним из главных событий мероприятия. Кроме того, ожидается ряд двусторонних и многосторонних встреч.

"Будут встречи с американской делегацией. Все это следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящим переговорам", — подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что благодаря боевому опыту Украины одна из европейских компаний смогла увеличить производство в восемь раз и выйти в лидеры в своем сегменте.

Напомним, ранее мы писали о том, кто возглавит украинскую делегацию в Мюнхене и о чем будут говорить на конференции.

Также мы рассказывали о том, что Сибига прокомментировал переговоры в Абу-Даби. По его словам, прогресс был достигнут.

США переговоры Андрей Сибига Украина Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации