Подготовка к переговорам — Сибига о встречах с американцами в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Украинская и американская делегации встретятся во время конференции по безопасности в Мюнхене. Это следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящим переговорам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в пятницу, 13 февраля, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Сибига о встрече с американцами в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины заявил, что участие в конференции принимает президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление станет одним из главных событий мероприятия. Кроме того, ожидается ряд двусторонних и многосторонних встреч.

"Будут встречи с американской делегацией. Все это следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящим переговорам", — подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что благодаря боевому опыту Украины одна из европейских компаний смогла увеличить производство в восемь раз и выйти в лидеры в своем сегменте.

Напомним, ранее мы писали о том, кто возглавит украинскую делегацию в Мюнхене и о чем будут говорить на конференции.

Также мы рассказывали о том, что Сибига прокомментировал переговоры в Абу-Даби. По его словам, прогресс был достигнут.