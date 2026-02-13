Грем заявив про потребу залучити Китай до завершення війни

Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що, на його думку, для завершення війни проти України до процесу потрібно залучити Китай. Він пояснив це тим, як оцінює цілі Володимира Путіна.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій у Мюнхені.

Реклама

Читайте також:

Грем назвав війну Путіна спробою відновити минуле

Грем стверджує, що російський лідер прагне не часткових здобутків, а повного підкорення України. У своїй промові сенатор поставив аудиторії питання, чи багато хто вірить, що Путін хоче захопити всю країну, і одразу ж відповів, що, на його переконання, йдеться саме про максимальну мету.

"Він хоче все", — сказав Грем.

Американський сенатор також заявив, що це війна, яку веде людина, яка хоче відновити минуле, і яка, за словами Грема, вважає, що Україна не має права існувати. Він додав, що Путін, на його думку, не зупиниться, поки хтось його не зупинить.

Окремо Грем висловився про пропозиції, які назвав "планом із двох пунктів", заявивши, що такий підхід не дає результату.

"Отже, у вас план із двох пунктів? Чудово. Він не працює", — сказав сенатор.

Після цього він повідомив, що звертався до американської адміністрації з позицією про необхідність ширшого залучення зовнішніх гравців.

"Я сказав адміністрації, що якщо хочете закінчити цю війну, треба залучити Китай", — заявив Грем.

Нагадаємо, також Ліндсі Грем пояснив ще одну причину, чому Володимир Путін наважився почати війну проти України.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що, на його думку, Росія програла стратегічно Україні.

Також В МЗС України заявиди, що в США хочуть ратифікувати гарантії безпеки для України.

Додамо, що Мюнхенська безпекова конференція триватиме до 15 лютого — читайте, які теми будуть найголовнішими під час обговорення.