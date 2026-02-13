Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стубб заявив про стратегічну поразку Росію у війні проти Україні

Стубб заявив про стратегічну поразку Росію у війні проти Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:05
Фінський президент пояснив, чому вважає Україну переможицею у війні
Александр Стубб. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що вважає перемогу України у війні неминучою. Володимир Путін, за його словами, вже програв стратегічно.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Реклама
Читайте також:

Лідер Фінляндії висловився про війну Росії

Стубб одразу зауважив, що не збирається повчати, як Україні перемогти Росію, однак пояснив свою оцінку поточної ситуації.

"Я не буду давати вам поради, але вважаю, що ви виграєте цю війну, і причина полягає в тому, що Путін зазнав стратегічної поразки", — заявив Стубб.

Далі президент Фінляндії перелічив, чому вважає, що задум Кремля не спрацював. За його словами, Путін прагнув "зробити Україну російською", але результатом, навпаки, стало те, що Україна навпаки прагне єднання з Європою.

Окремо Стубб згадав і тему НАТО: він стверджує, що Москва намагалася зупинити розширення Альянсу, проте отримала інший підсумок — членство Фінляндії та Швеції. Ще один пункт, на який він звернув увагу, стосувався витрат на оборону: за версією Стубба, Путін хотів, щоб оборонні бюджети НАТО зменшувалися, але тепер вони, за його словами, навпаки "зростають до 5%".

Нагадаємо, у Німеччині тим часом оголосили про термінове підсилення ППО в Україні.

Окремо Генсек НАТО Марк Рютте прокоменутвав темпи просування російських військ на фронті.

НАТО Україна Фінляндія війна в Україні Росія Александр Стубб
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації