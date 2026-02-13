Фінський президент пояснив, чому вважає Україну переможицею у війні

Александр Стубб. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що вважає перемогу України у війні неминучою. Володимир Путін, за його словами, вже програв стратегічно.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Реклама

Читайте також:

Лідер Фінляндії висловився про війну Росії

Стубб одразу зауважив, що не збирається повчати, як Україні перемогти Росію, однак пояснив свою оцінку поточної ситуації.

"Я не буду давати вам поради, але вважаю, що ви виграєте цю війну, і причина полягає в тому, що Путін зазнав стратегічної поразки", — заявив Стубб.

Далі президент Фінляндії перелічив, чому вважає, що задум Кремля не спрацював. За його словами, Путін прагнув "зробити Україну російською", але результатом, навпаки, стало те, що Україна навпаки прагне єднання з Європою.

Окремо Стубб згадав і тему НАТО: він стверджує, що Москва намагалася зупинити розширення Альянсу, проте отримала інший підсумок — членство Фінляндії та Швеції. Ще один пункт, на який він звернув увагу, стосувався витрат на оборону: за версією Стубба, Путін хотів, щоб оборонні бюджети НАТО зменшувалися, але тепер вони, за його словами, навпаки "зростають до 5%".

Нагадаємо, у Німеччині тим часом оголосили про термінове підсилення ППО в Україні.

Окремо Генсек НАТО Марк Рютте прокоменутвав темпи просування російських військ на фронті.