Финский президент объяснил, почему считает Украину победительницей в войне

Президент Финляндии Александр Стубб во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что считает победу Украины в войне неизбежной. Владимир Путин, по его словам, уже проиграл стратегически.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Лидер Финляндии высказался о войне России

Стубб сразу заметил, что не собирается поучать, как Украине победить Россию, однако объяснил свою оценку текущей ситуации.

"Я не буду давать вам советы, но считаю, что вы выиграете эту войну, и причина заключается в том, что Путин потерпел стратегическое поражение", — заявил Стубб.

Далее президент Финляндии перечислил, почему считает, что замысел Кремля не сработал. По его словам, Путин стремился "сделать Украину русской", но результатом, наоборот, стало то, что Украина наоборот стремится к единению с Европой.

Отдельно Стубб вспомнил и тему НАТО: он утверждает, что Москва пыталась остановить расширение Альянса, однако получила другой итог - членство Финляндии и Швеции. Еще один пункт, на который он обратил внимание, касался расходов на оборону: по версии Стубба, Путин хотел, чтобы оборонные бюджеты НАТО уменьшались, но теперь они, по его словам, наоборот "растут до 5%".

Напомним, в Германии тем временем объявили о срочном усилении ПВО в Украине.

Отдельно Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал темпы продвижения российских войск на фронте.