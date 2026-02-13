Рютте озвучив оцінку втрат російських військ на війні проти України

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не перемагає у війні проти України. За його словами, реальна картина на полі бою свідчить про вкрай повільне просування російських сил і надзвичайно високі втрати.

Про це Маркю Рютте повідомив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Рютте прокоментував втрати РФ на війні

Рютте наголосив, що російський наступ в Україні, за його оцінкою, нагадує рух "садового равлика", а ціна такого просування вимірюється десятками тисяч життів щомісяця. Він навів цифри, які, як зазначив, демонструють масштаб втрат

"Це, по суті, швидкість садового равлика, яку ми бачимо в Україні. Ось як росіяни рухаються в Україні. Дуже повільно, приголомшливі втрати. Десятки тисяч на місяць. 35 тисяч загиблих у грудні. 30 тисяч загиблих у січні. Це факти, тому ми маємо тримати Україну сильною, бо бачимо, що вони найкраще використовують нашу підтримку", — сказав Марк Рютте.

Марк Рютте пояснив якою буде співпраця США з НАТО

Окремо глава Альянсу окреслив бачення того, як у найближчі роки змінюватиметься баланс лідерства в НАТО. Він заявив, що організація дедалі частіше матиме більш виражене європейське керівництво, однак США залишатимуться повністю залученими та "закріпленими" в Альянсі.

Рютте зазначив, що цей процес, за його словами, відбуватиметься поступово і в тісній координації зі Сполученими Штатами, з опорою на оборонне планування.

За його словами, Німеччина подвоює оборонні витрати, новий уряд Нідерландів узяв зобов'язання якнайшвидше вийти на 5% із деталізацією 3,5% базових оборонних витрат, а також він окремо згадав Польщу. Рютте додав, що Канада, за його словами, знову активізує внесок, і загалом союзники рухатимуться до більшого залучення у фінансування та зміцнення оборони.

Нагадаємо, у Мюнхені з 13 по 15 лютого триватиме безпекова конференція, де обговорять війну РФ проти України, безпеку ЄС та трансатлантичні відносини.

Окремо Марк Рютте висловлювався про те, чи буде НАТО вести переговори з Росією.