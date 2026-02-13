Рютте озвучил оценку потерь российских войск на войне против Украины

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия не побеждает в войне против Украины. По его словам, реальная картина на поле боя свидетельствует о крайне медленном продвижении российских сил и чрезвычайно высоких потерях.

Об этом Маркю Рютте сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Рютте подчеркнул, что российское наступление в Украине, по его оценке, напоминает движение "садовой улитки", а цена такого продвижения измеряется десятками тысяч жизней ежемесячно. Он привел цифры, которые, как отметил, демонстрируют масштаб потерь

"Это, по сути, скорость садовой улитки, которую мы видим в Украине. Вот как россияне движутся в Украине. Очень медленно, потрясающие потери. Десятки тысяч в месяц. 35 тысяч погибших в декабре. 30 тысяч погибших в январе. Это факты, поэтому мы должны держать Украину сильной, потому что видим, что они лучше всего используют нашу поддержку", — сказал Марк Рютте.

Марк Рютте объяснил каким будет сотрудничество США с НАТО

Отдельно глава Альянса очертил видение того, как в ближайшие годы будет меняться баланс лидерства в НАТО. Он заявил, что организация все чаще будет иметь более выраженное европейское руководство, однако США будут оставаться полностью вовлеченными и "закрепленными" в Альянсе.

Рютте отметил, что этот процесс, по его словам, будет происходить постепенно и в тесной координации с Соединенными Штатами, с опорой на оборонное планирование.

По его словам, Германия удваивает оборонные расходы, новое правительство Нидерландов взяло обязательство как можно быстрее выйти на 5% с детализацией 3,5% базовых оборонных расходов, а также он отдельно упомянул Польшу. Рютте добавил, что Канада, по его словам, снова активизирует вклад, и в целом союзники будут двигаться к большему привлечению в финансирование и укрепление обороны.

Напомним, в Мюнхене с 13 по 15 февраля пройдет конференция по безопасности, где обсудят войну РФ против Украины, безопасность ЕС и трансатлантические отношения.

Отдельно Марк Рютте высказывался о том, будет ли НАТО вести переговоры с Россией.