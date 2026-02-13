Відео
Путін вторгався у країни через старий світовий порядок, — Грем

Дата публікації: 13 лютого 2026 20:18
Світ не зміг стримати Путіна, через що він тричі вторгався в країни, — Грем
Американський сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вторгався тричі в інші країни і старий світовий порядок не зміг його стримати. Саме тому його руйнування — це позитивний крок.

Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем на панельній дискусії під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 13 лютого.

Читайте також:

Грем висловився про світовий порядок

Американський сенатор відповів на критику тих, хто вказує на руйнування усталеного порядку, до якого звик світ. Грем зазначив, що це не стримало Путіна від вторгнень. Він додав, що радий бачити, як згадає старий порядок.

"Світовий порядок, який ви хочете зберегти, — наскільки добре він спрацював? Путін вторгся скільки — тричі? Ніщо з того, що Європа робила в минулому, не стримувало Путіна, і, чесно кажучи, ніщо з того, що ми робили в минулому, не стримувало Путіна", — заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки. На ній обговорять низку важливих для України питань.

Також ми розповідали, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив про розкол між Європою і Заходом.

