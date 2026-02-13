Світ не зміг стримати Путіна, через що він тричі вторгався в країни, — Грем

Американський сенатор Ліндсі Грем. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вторгався тричі в інші країни і старий світовий порядок не зміг його стримати. Саме тому його руйнування — це позитивний крок.

Про це заявив американський сенатор Ліндсі Грем на панельній дискусії під час Мюнхенської конференції з безпеки, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 13 лютого.

Грем висловився про світовий порядок

Американський сенатор відповів на критику тих, хто вказує на руйнування усталеного порядку, до якого звик світ. Грем зазначив, що це не стримало Путіна від вторгнень. Він додав, що радий бачити, як згадає старий порядок.

"Світовий порядок, який ви хочете зберегти, — наскільки добре він спрацював? Путін вторгся скільки — тричі? Ніщо з того, що Європа робила в минулому, не стримувало Путіна, і, чесно кажучи, ніщо з того, що ми робили в минулому, не стримувало Путіна", — заявив сенатор.

