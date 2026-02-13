Мир не смог сдержать Путина, из-за чего он трижды вторгался в страны, — Грэм

Американский сенатор Линдси Грэм. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин вторгался трижды в другие страны и старый мировой порядок не смог его сдержать. Именно поэтому его разрушение - это положительный шаг.

Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм на панельной дискуссии во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE в пятницу, 13 февраля.

Реклама

Читайте также:

Грэм высказался о мировом порядке

Американский сенатор ответил на критику тех, кто указывает на разрушение устоявшегося порядка, к которому привык мир. Грэм отметил, что это не сдержало Путина от вторжений. Он добавил, что рад видеть, как вспомнит старый порядок.

"Мировой порядок, который вы хотите сохранить, — насколько хорошо он сработал? Путин вторгся сколько — трижды? Ничто из того, что Европа делала в прошлом, не сдерживало Путина, и, честно говоря, ничто из того, что мы делали в прошлом, не сдерживало Путина", — заявил сенатор.

Напомним, ранее мы писали, что известно о Мюнхенской конференции по безопасности. На ней обсудят ряд важных для Украины вопросов.

Также мы рассказывали, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о расколе между Европой и Западом.