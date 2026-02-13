Відео
Україна
Головна Новини дня США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі — Сибіга

США готові ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі — Сибіга

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 21:38
Україна та США завершують підготовку проєкту гарантій безпеки
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримала від Сполучених Штатів сигнал про готовність винести питання ратифікації гарантій безпеки на розгляд Конгресу. За його словами, йдеться саме про конкретні юридично зобов'язуючі гарантії.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву МЗС України.

Читайте також:

В США готові ратифікувати гарантії безпеки для України

Сибіга підкреслив, що такий формат безпекових гарантій для України може стати безпрецедентним, адже, за його оцінкою, це буде перший випадок в історії держави, коли фіксуються саме зобов'язальні гарантії на двосторонньому рівні.

"За словами Андрія Сибіги Україна отримала інформацію від США про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Йдеться саме про юридично зобовʼязуючі гарантії, а не запевнення — уперше в історії України. Проєкт двосторонніх гарантій майже готовий", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше щодо гарантій безпеки висловлювався Генсек НАТО Марк Рютте, який заявив, що вони будуть багаторівневими.

Також Володимир Зеленський розкрив деталі щодо зустрічей з німецькими топ-посадовцями та нові домовленості для інтересів України.

США МЗС Конгрес Андрій Сибіга Україна гарантії безпеки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
