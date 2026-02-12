Гарантії безпеки для України - Рютте зробив заяву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Союзники НАТО щодня докладають зусиль, щоб гарантії безпеки для України були максимально надійними. Це важливо для закінчення війни.

Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Гарантії безпеки для України

За його словами, генеральний секретар Альянсу сподівається, що ці гарантії почнуть діяти після встановлення довгострокового припинення вогню, до якого сторони вже наближаються, а в ідеалі — після підписання мирної угоди.

НАТО продовжить підтримувати Україну, зокрема через навчання військових та постачання озброєння, підкреслив Рютте. Він також відзначив мужність українців, які зіштовхнулися з наслідками агресії.

"Минулого тижня я був у Києві й бачив зруйновану теплоелектростанцію — 1100 багатоповерхівок, близько чверті мільйона людей залишилися без опалення. Ось що роблять російські війська — б’ють по мирних людях і цивільній інфраструктурі без жодної іншої причини, окрім як посіяти страх і хаос. Але український народ не зламати", — сказав він.

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте прокоментував порушення "енергетичного перемир'я" з Росією. Він наголосив, що удари не наближають завершення війни, а лише створюють хаос.

До слова, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, український лідер закликав Рютте прискорити постачання ракет Україні для систем ППО Patriot.