Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАТО готує надійні гарантії безпеки для України, — Рютте

НАТО готує надійні гарантії безпеки для України, — Рютте

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 17:50
Гарантії безпеки для України - Рютте зробив заяву
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Союзники НАТО щодня докладають зусиль, щоб гарантії безпеки для України були максимально надійними. Це важливо для закінчення війни.

Про це заявив Генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гарантії безпеки для України

За його словами, генеральний секретар Альянсу сподівається, що ці гарантії почнуть діяти після встановлення довгострокового припинення вогню, до якого сторони вже наближаються, а в ідеалі — після підписання мирної угоди.

Реклама

НАТО продовжить підтримувати Україну, зокрема через навчання військових та постачання озброєння, підкреслив Рютте. Він також відзначив мужність українців, які зіштовхнулися з наслідками агресії.

"Минулого тижня я був у Києві й бачив зруйновану теплоелектростанцію — 1100 багатоповерхівок, близько чверті мільйона людей залишилися без опалення. Ось що роблять російські війська — б’ють по мирних людях і цивільній інфраструктурі без жодної іншої причини, окрім як посіяти страх і хаос. Але український народ не зламати", — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, що генсек НАТО Марк Рютте прокоментував порушення "енергетичного перемир'я" з Росією. Він наголосив, що удари не наближають завершення війни, а лише створюють хаос.

Реклама

До слова, після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, український лідер закликав Рютте прискорити постачання ракет Україні для систем ППО Patriot.

НАТО Марк Рютте війна в Україні війна гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації