Главная Новости дня НАТО готовит надежные гарантии безопасности для Украины, — Рютте

НАТО готовит надежные гарантии безопасности для Украины, — Рютте

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:50
Гарантии безопасности для Украины - Рютте сделал заявление
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Союзники НАТО ежедневно прилагают усилия, чтобы гарантии безопасности для Украины были максимально надежными. Это важно для окончания войны.

Об этом заявил Генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

По его словам, генеральный секретарь Альянса надеется, что эти гарантии начнут действовать после установления долгосрочного прекращения огня, к которому стороны уже приближаются, а в идеале — после подписания мирного соглашения.

НАТО продолжит поддерживать Украину, в частности через обучение военных и поставки вооружения, подчеркнул Рютте. Он также отметил мужество украинцев, которые столкнулись с последствиями агрессии.

"На прошлой неделе я был в Киеве и видел разрушенную теплоэлектростанцию — 1100 многоэтажек, около четверти миллиона человек остались без отопления. Вот что делают российские войска — бьют по мирным людям и гражданской инфраструктуре без всякой другой причины, кроме как посеять страх и хаос. Но украинский народ не сломать", — сказал он.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал нарушение "энергетического перемирия" с Россией. Он отметил, что удары не приближают завершение войны, а лишь создают хаос.

К слову, после встречи с президентом Владимиром Зеленским, украинский лидер призвал Рютте ускорить поставки ракет Украине для систем ПВО Patriot.

НАТО Марк Рютте война в Украине гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
