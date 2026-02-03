Удар РФ по энергетике 3 февраля - Зеленский призвал Рютте предоставить Украине Patriot

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки НАТО во время обострения войны, когда Россия игнорирует усилия США по деэскалации. Он призвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте как можно быстрее поставить Украине ракеты для систем Patriot, выразив надежду на реализацию всех договоренностей.

"Сегодня был рекордный российский удар по применению баллистики. Враг применил 28 крылатых ракет, а также еще 43 ракеты различных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории и могут быть сбиты только Patriot", — отметил Зеленский.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...