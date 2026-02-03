Атака РФ по енергетиці України 3 лютого — Зеленський сказав, чи буде відповідь

Зеленський сказав, чи буде відповідь України на удар РФ
Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:12
Термінова новина
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розкриватиме своїх військових планів у відповідь на російські удари по енергетичній інфраструктурі.
Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Реклама
Читайте також:
Глава держави наголосив, що питання захисту критичної інфраструктури перебуває під його постійним контролем. За словами Зеленського, селекторні наради з цього приводу відбуваються щоденно.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама