Зеленський заявив про порушення Росією прохання Трампа не атакувати енергетику

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президенте України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню масовану атаку російських військ на Україну. Він зазначив, що Росія порушила прохання лідера США Дональда Трампа утриматися від ударів по енергетиці протягом тижня.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте у Києві, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у вівторок, 3 лютого.

Зеленський про порушення РФ прохання Трампа

Коментуючи сьогоднішній масований обстріл України Зеленський зазначив, що було прохання до російського диктатора Путіна від Дональда Трампа утриматися від ударів по енергетиці та по критичній інфраструктурі протягом тижня.

"Це було дуже важливе рішення. Фактично, це почалося в ніч на п'ятницю і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто, або Росія тепер вважає, що в тижні неповні чотири дні замість семи, або вони реально роблять ставку на війну", — сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що росіяни навмисне дочекалися найбільш холодних днів в Україні цієї зими, коли температура повітря опустилася до -20 градусів.

"Сьогодні був рекордний російський удар, важкий удар, безумовно, по застосуванню балістики. Антирекорд, я б сказав, було 28 крилатих ракет, а також ще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії й можуть бути збиті тільки системами Patriot", — зазначив український лідер.

Водночас він додав, що такі дії свідчать про наміри Росії. Зеленський наголосив, що цей російський удар справді порушує те, про що домовлялись, саме тому повинні бути наслідки.

"Всі бачать погоду, найскладніші дні, найбільш холодні дні саме цієї зими зараз і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаут.

Це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається", — підсумував Зеленський, коментуючи сьогоднішню атаку РФ.

Зеленський про ініціативу США та НАТО PURL

Під час пресконференції із Марком Рютте Зеленський згадав про програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва.

"Ця програма дозволяє нам купувати передусім дефіцитні ракети до систем протиповітряної оборони. Саме те, що можуть виробляти тільки Сполучені Штати Америки.

Важливо, щоб пакети PURL були наповнені, й ми з Марком продовжимо роботу над цим. Щоб були додаткові країни для виділення траншів, фінансів додаткових для PURL. Ми сьогодні про це говорили", — сказав Зеленський.

Зеленський про спільне виробництво з Європою

Український лідер зазначив, що Європа потребує справжньої самодостатності у виробництві всіх відповідних необхідних засобів захисту.

Зеленський наголосив, що потрібні ліцензії, щоб Європа виробляла необхідний захист для себе. В тому числі ракети для систем протиповітряної оборони, які є в США.

"Ми про це сьогодні почали говорити з Марком. Ми дуже хочемо, щоб була достатня кількість для усіх систем, які реально використовуються в Україні, які є в Європі, в інших країнах.

Треба все це зробити. Ми пропонуємо таке виробництво разом з Україною і сусідам нашим в Європі, і всім іншим партнерам, які мають відповідні можливості. Те, що ми можемо виробляти разом, а це майже все, що потрібно Європі, ми повинні виробляти максимально", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що президент України пояснив, навіщо Росія погодилася на "енергетичне перемир'я" Трампа.

Вранці 3 лютого Зеленський прокоментував масовану атаку РФ на Україну та назвав кількість випущених ворогом ракет та дронів.