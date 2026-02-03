Зеленский заявил о нарушении Россией просьбы Трампа не атаковать энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президенте Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю массированную атаку российских войск на Украину. Он отметил, что Россия нарушила просьбу лидера США Дональда Трампа воздержаться от ударов по энергетике в течение недели.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве, информирует с места события журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец во вторник, 3 февраля.

Зеленский о нарушении РФ просьбы Трампа

Комментируя сегодняшний массированный обстрел Украины Зеленский отметил, что была просьба к российскому диктатору Путину от Дональда Трампа воздержаться от ударов по энергетике и по критической инфраструктуре в течение недели.

"Это было очень важное решение. Фактически, это началось в ночь на пятницу и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть, или Россия теперь считает, что в неделе неполные четыре дня вместо семи, или они реально делают ставку на войну", — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что россияне умышленно дождались самых холодных дней в Украине этой зимой, когда температура воздуха опустилась до -20 градусов.

"Сегодня был рекордный российский удар, тяжелый удар, безусловно, по применению баллистики. Антирекорд, я бы сказал, было 28 крылатых ракет, а также еще 43 ракеты разных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории и могут быть сбиты только системами Patriot", — отметил украинский лидер.

В то же время он добавил, что такие действия свидетельствуют о намерениях России. Зеленский отметил, что этот российский удар действительно нарушает то, о чем договаривались, поэтому должны быть последствия.

"Все видят погоду, самые сложные дни, самые холодные дни именно этой зимой сейчас и именно удары по инфраструктуре, прежде всего по энергетике, чтобы лишить людей возможности иметь электричество, отопление, лишить людей тепла и устроить блэкаут.

Это настоящее отношение России ко всему происходящему. Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу. Я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о том, что происходит", — подытожил Зеленский, комментируя сегодняшнюю атаку РФ.

Зеленский об инициативе США и НАТО PURL

Во время пресс-конференции с Марком Рютте Зеленский вспомнил о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это начатая США и НАТО инициатива, направленная на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами Альянса поставки вооружения и оборудования американского производства.

"Эта программа позволяет нам покупать прежде всего дефицитные ракеты к системам противовоздушной обороны. Именно то, что могут производить только Соединенные Штаты Америки.

Важно, чтобы пакеты PURL были наполнены, и мы с Марком продолжим работу над этим. Чтобы были дополнительные страны для выделения траншей, финансов дополнительных для PURL. Мы сегодня об этом говорили", — сказал Зеленский.

Зеленский о совместном производстве с Европой

Украинский лидер отметил, что Европа нуждается в настоящей самодостаточности в производстве всех соответствующих необходимых средств защиты.

Зеленский отметил, что нужны лицензии, чтобы Европа производила необходимую защиту для себя. В том числе ракеты для систем противовоздушной обороны, которые есть в США.

"Мы об этом сегодня начали говорить с Марком. Мы очень хотим, чтобы было достаточное количество для всех систем, которые реально используются в Украине, которые есть в Европе, в других странах.

Надо все это сделать. Мы предлагаем такое производство вместе с Украиной и соседям нашим в Европе, и всем другим партнерам, которые имеют соответствующие возможности. То, что мы можем производить вместе, а это почти все, что нужно Европе, мы должны производить максимально", — подытожил Зеленский.

Напомним, что президент Украины объяснил, зачем Россия согласилась на "энергетическое перемирие" Трампа.

Утром 3 февраля Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на Украину и назвал количество выпущенных врагом ракет и дронов.