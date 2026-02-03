Атака РФ по энергетике Украины 3 февраля — Зеленский сказал, будет ли ответ

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет раскрывать своих военных планов в ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Глава государства подчеркнул, что вопрос защиты критической инфраструктуры находится под его постоянным контролем. По словам Зеленского, селекторные совещания по этому поводу проходят ежедневно.

