Головна Новини дня Зеленський закликав Рютте надати Україні Patriot

Зеленський закликав Рютте надати Україні Patriot

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 15:43
Удар РФ по енергетиці 3 лютого — Зеленський закликав Рютте надати Україні Patriot
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки НАТО під час загострення війни, коли Росія ігнорує зусилля США щодо деескалації. Він закликав генерального секретаря НАТО Марка Рютте якнайшвидше поставити Україні ракети для систем Patriot, висловивши сподівання на реалізацію всіх домовленостей.

"Сьогодні був рекордний російський удар по застосуванню балістики. Ворог застосував 28 крилатих ракет, а також іще 43 ракети різних типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії та можуть бути збиті тільки Patriot", — зазначив Зеленський.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
